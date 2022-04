Feestjes gevechtsvliegers befaamd en berucht: liters drank en brandende piano’s

Binnenland

Plan voor weggeven houwitsers wekt onvrede binnen landmacht

Er is onvrede binnen de Koninklijke Landmacht over het weggeven van pantserhouwitser kanonnen aan Oekraïne. Minister Kajsa Ollongren (Defensie) laat onderzoeken of ons land in samenwerking met Duitsland deze zware wapens kan afstaan.