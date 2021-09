Petitie voor fokverbod dolfijnen 80.000 keer getekend

De dierenwelzijnsorganisatie wil aandacht vragen voor het leven van dolfijnen in gevangenschap. „Zij leven in tanks die 200.000 keer kleiner zijn dan hun natuurlijke habitat, zwemmen de hele dag eindeloos rondjes en hebben last van het chloor en herrie tijdens shows”, stelt de organisatie.

De club wil ook dat er een einde komt aan de shows in het Dolfinarium in Harderwijk. „Een definitief einde maken aan dolfinaria en hun shows, begint met een fokverbod. Steeds meer landen hebben dit al in hun wetgeving opgenomen, of zijn bezig met de ontwikkeling daarvan”, stelt de organisatie.

In 2015 werd het in Nederland verboden om wilde dieren voor circusdoeleinden te houden. Dit verbod geldt niet voor dolfijnen in dolfinaria. „Het fokken veroordeelt elke nieuwgeboren dolfijn tot een leven in gevangenschap. Dolfijnen houden voor ons vermaak, is niet meer van deze tijd. Nederland zou haast moeten maken om zich bij deze landen aan te sluiten”, stelt Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection.