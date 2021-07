Tweede verdachte van aanslag Peter R. de Vries is Delano G. (21)

Dat melden goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf. De politie Amsterdam wil niets zeggen over de identiteit of de achtergrond van de twee verdachten uit onderzoeksbelang en omdat de twee in volledige beperking vastzitten. De andere man die is opgepakt is de Pool Kamil E. (35) uit Maurik. Hij werd vorige week ook al opgepakt na een melding van een bedreiging, zo meldde De Telegraaf woensdagmiddag.

De politie arresteerde de twee dinsdag nog geen uur na de aanslag op de misdaadverslaggever in de Lange Leidsedwarsstraat. Die vond om half acht plaats. De politie wist dankzij getuigen, camerabeelden en het ANPR-kentekenherkenningssysteem de twee in een vluchtwagen te traceren op de A4 bij Leidschendam.

De politie denkt ook de vermeende rolverdeling van de opgepakte verdachten te weten. De man die zeker vijf keer schoot op De Vries zou de jonge Delano G. zijn geweest. De man die de vluchtwagen bestuurde, zo denkt de recherche, zou de Poolse Kamil E. zijn geweest.

Laag IQ

Voor moordaanslagen worden vaker jonge tieners of mannen van in de twintig opgepakt. Vaak gaat het om personen met een laag IQ en een gebrek aan empathie die makkelijk beïnvloedbaar en op zoek naar erkenning of status zijn. Soms zijn het personen die zwaar onder druk worden gezet omdat ze schulden hebben. Een voorbeeld is de Antilliaanse Shurandy S., de man die in maart 2018 de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot in Amsterdam. Hij was zwaar verslaafd aan de cocaïne en had schulden.

Het onderzoek naar de moordaanslag op Peter R. de Vries is in volle gang. Zeker twintig rechercheurs zijn met de ernstige beschieting bezig en proberen ook te achterhalen wie de opdracht voor de moordaanslag gaf.

