’Nederlandse ambassade in Kabul vroeg al maanden om evacuatie lokaal personeel’

Desondanks namen minister Kaag (Buitenlandse Zaken), Bijleveld (Defensie) en staatssecretaris Broekers-Knol (Asielzaken) tot twee dagen voor de val van Kabul geen besluit over het moment waarop lokale medewerkers in veiligheid gebracht zouden worden en of alle inwonende afhankelijke familieleden met hen mee mochten reizen. Onder hen was personeel dat al twintig jaar voor Nederland werkte.

Dat blijkt uit correspondentie tussen Kabul en Den Haag, die de Volkskrant heeft. De stukken werpen nieuw licht op de besluitvorming rond de evacuatie. Daarin staat ook dat Frankrijk in juli 2021 aanbood om mensen mee te nemen op een vlucht. Later verklaarde minister Kaag dat ze destijds niet op de hoogte was van Franse evacuaties.

Om 11.30 uur debatteert de Tweede Kamer met het demissionaire kabinet over de evacuaties uit Afghanistan.