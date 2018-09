’De schuld van de bonden’, roept men in de garage waar ik mijn huurauto ophaal. ’De lonen zijn gewoon te hoog en nu hebben ze niets meer’. Iedereen treurt, als ik de man moet geloven. En ik ben geneigd dat te doen, want een ding was me hier in in de boekhandel als autoliefhebber al opgevallen. Bijna alle autotijdschriften down under hebben herdenkingsartikelen gemaakt met bijbehorende prijsvragen, waarmee je absolute feestbeesten als de dikste versies van Ford en Holden met vette V8’s kunt winnen.

En niet alleen de autobladen besteden aandacht aan het uitsterven van de in Australië gebouwde auto. Zo stond in eerdergenoemde krant een artikel met de kop ’Holden voor 170.000 dollar’. Een recordprijs voor een extreme versie, gemaakt door Holden Special Vehicles. Die HSV GTSR W1 is de absolute uitzwaai-editie, waarvan er maar 295 gemaakt worden en die zijn ondanks die torenhoge prijs allemaal verkocht.

Hoe speciaal is zo’n auto dan wel niet? Nou dat valt mee. In feite is het naar Europese maatstaven een tam gestileerde grote sedan, een achterhaald model zelfs. Een Holden (merk van GM) is een min of meer Amerikaans uitziende grote Opel, zoals wij vroeger de Commodore, de Senator en de Omega hadden. Maar in de fijnste versies geladen met rechttoe rechtaan V8-geweld. De GTSR heeft zelfs een supercharged versie van de Corvette ZR1-motor. Een monsterachtig vermogen in een ouderwetse familieverpakking, naar oeroud recept. Zoals een groot stuk rood vlees, geserveerd met een flinke spoilersaus, maar verder gemaakt met eerlijke ingrediënten: een V8 met achterwielaandrijving en een handbak.

Eerlijke kost, dat kunnen die Australiërs waarderen en dat snap ik. Ze houden daar graag vast aan tradities, dat zie je aan hun barbecues en aan hun auto’s. Niet voor niets hebben ze een automodel waar uitstekend een flinke barbecue in past. Een pick-up versie van die snelle powersedans, die noemen ze de Ute, ik noem het liever een ’smoker’, omdat je er net als zo’n buitenkeuken flink mee kunt roken.

