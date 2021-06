Eén coronadode, toch moeten Britten langer ’in hun hok’

Premium Geschiedenis

Prof viel over inspraak en syllabi

Het proefschrift De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten dat socioloog Arie den Hollander in 1933 schreef, is actueler dan ooit in een tijd van ’boze witte mannen’ en Black Lives Matter. De kleurrijke hoogleraar was in 1969 bovendien het eerste slachtoffer van een academisch...