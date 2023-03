Premium Het beste van De Telegraaf

Virologe mag de kastanjes uit het vuur halen Marion Koopmans baalt van uitspraken FBI over Chinees lab: ’Het is een politiek spel’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Wuhan Tianhe International Airport, 3 april 2020. Het desinfectie-team Ⓒ Getty Images

Komt het coronavirus dan toch uit een Chinees lab? Nadat die theorie lang ernstig in twijfel getrokken werd door experts, veroorzaken de FBI en het Amerikaanse ministerie van Energie opschudding door te stellen dat het ’waarschijnlijk’ is. Maar viroloog Marion Koopmans, die namens de Wereldgezondheidsorganisatie in China onderzoek deed, kan daar niks mee. „Het is een politiek spel geworden.”