Avontuurlijke Justus (38) kwam om in Alpen: ’Hij kon doen wat hij wilde’

Dat vertelt zijn vriend in een interview met NH Nieuws. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. „Het is vreemd om te bedenken dat hij er niet meer is”, aldus Sander.

Slecht nieuws

Huisman kreeg hij woensdagochtend het slechte nieuws. De ouders van Justus hoorden volgens de jeugdvriend dinsdagavond al dat het lichaam van hun zoon was gevonden. „De volgende ochtend hebben ze een aantal vrienden van Justus gebeld. We zijn toen direct met de vriendengroep samengekomen.”

De reislustige Justus zag zijn vrienden en familie slechts een paar keer per jaar. Meestal rond de feestdagen in december keerde hij terug naar huis. „Dan zagen we hem”, vertelt Sander aan de regionale nieuwszender.

’Hij leefde van weinig geld’

Op zijn vierentwintigste verliet de ’levensgenieter’, zoals vriend Sander hem noemt, zijn woonplaats Hoorn om vervolgens dertien jaar lang de wereld rond te reizen. „Hij ging dan ergens voor een half jaartje naartoe, omdat hij daar zin in had.” Volgens zijn jeugdvriend kwam hij overal wel aan de bak als houtbewerker. „Hij leefde van vrij weinig geld, maar hij kon alles doen wat hij wilde.” Uiteindelijk strijkt de Noord-Hollander neer in de Franse Alpen. „Hij wilde voor zijn doen dichterbij familie en vrienden wonen.”

Sander sprak zijn vriend twee dagen voor zijn dood voor het laatst. „Justus vertelde toen dat hij corona had gehad en dat de revalidatie van de ziekte voor hem erg zwaar was geweest.” Zijn conditie moest hij vanaf begin af aan weer opbouwen. „Deze wandeltocht was een van de eerste tochten die hij weer kon maken”, licht hij toe.

Dat het tijdens een wandeltocht misgaat, is voor jeugdvriend Sander wrang. „Hij deed allerlei extreme sporten zoals klimmen, ijsklimmen en nog veel meer sporten waar ik de naam niet eens van weet”, zegt hij. Het is heel cru dat het tijdens het wandelen mis is gegaan. Je hebt dan natuurlijk ook vrij weinig veiligheidsmaatregelen, daar was hij bij andere sporten altijd wel secuur in.”