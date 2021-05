Vrouwelijke primeur voor Louvre

De 54-jarige Française was hiervoor directrice van het Musée d’Orsay. Dat ze een vrouw is, was voor de Franse president Emmanuel Macron een belangrijke reden om haar te benoemen. Maar het Élysée benadrukt dat zij ook de belangrijkste kandidaat was vanwege haar ervaring.

Des Cars is een gerenommeerde conservatrice, groot kenner van de 19e en 20e eeuw, en heeft een belangrijk internationaal netwerk. Zij wil graag de jeugd het Louvre in krijgen, wat ook voor de kunsttempel zelf een prioriteit is.

De nieuwe directrice, die eerder de scepter zwaaide over het Orangerie-museum en betrokken was bij het opzetten van een dependance van het Louvre in Abu Dhabi, is bekend van meerdere grote publiekstrekkers. Zo organiseerde ze een tentoonstelling over Markies de Sade in Orsay. Daar was ook de tentoonstelling ’Het zwarte model, van Géricault tot Matisse’ te zien, die in vier maanden tijd 500.000 bezoekers trok, een record.

Op haar initiatief heeft het ministerie van Cultuur ’Rozen onder de bomen’ van Gustav Klimt teruggegeven aan de erven van de Joodse eigenaresse Eleonore Stiasny. Zij had het in 1938 onder druk verkocht aan een nazi, diens vrouw sleet het later aan de Fransen.

De huidige directeur van het Louvre, Jean-Luc Martinez, heeft flink campagne gevoerd voor een derde termijn van vijf jaar. Hij had tegen het weekblad Paris Match gezegd dat hij „de beste papieren had om Frankrijk op intellectueel gebied te herbewapenen.” Die uitspraak is op het Élysée duidelijk niet zo best gevallen.

Des Cars richt zich vooral op de wensen van de bezoeker. Ze wil bijvoorbeeld ruimere openingstijden. In het Musée d’Orsay boog ze zich al over het in goede banen leiden van de grote stromen kunstliefhebbers. Dat gaat haar in het Louvre, dat in 2018 een recordaantal van 10,2 miljoen bezoekers trok, goed van pas komen.