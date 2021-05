Kabinet praat in Catshuis over versoepelingen

In de tweede stap van het openingsplan mogen buitenattracties zoals dierentuinen en pretparken weer open. Verder mogen onder voorwaarden de sportscholen en muziekscholen weer open. Daarnaast wil het kabinet zich buigen over reizen naar het buitenland en de zomervakantie.

Het kabinet zou zich vorige week al buigen over nieuwe versoepelingen, maar vanwege de druk op de ziekenhuizen ging dat niet door. De planning van de heropening schuift daardoor een week door. Als er dinsdag op de persconferentie versoepelingen worden aangekondigd gaan ze dus op z’n vroegst 18 mei in.

Of dat gaat gebeuren hangt nog af van het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Voorzitter Jaap van Dissel geeft in het Catshuis een presentatie. Verder heeft het kabinet als randvoorwaarde opgenomen dat het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten over de afgelopen 7 dagen moet zijn afgenomen.

Naar verwachting is er dinsdag wel een persconferentie. Woensdag is er een coronadebat in de Tweede Kamer.