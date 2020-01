Hartverscheurende foto’s Kangaroo Island gaan viraal

Andere dieren hebben ernstige brandwonden, maar leven nog wel. Hulpverleners en zelfs het leger is inmiddels gearriveerd om mensen en dieren in veiligheid te brengen. De 18-jarige Caleb en de 19-jarige Micah stoppen enkele verbrande koala’s in hun auto.

Dat is te zien op beelden die via Twitter en fotopersbureau’s de afgelopen dagen naar buiten zijn gekomen. De ene foto is nog indrukwekkender dan de andere. Ondertussen blijft het gevaar van nieuwe grootschalige branden ook dinsdag aanwezig vanwege temperaturen boven de 40 graden Celsius, schrijven plaatselijke media.

„Ik heb het eiland deze morgen bezocht en op verschillende plaatsen brandt het nog”, vertelt Mark Jones, hoofd van de veiligheidsdienst. „We doen alles wat we kunnen, maar zoals vorige week bleek, kan je zelfs met de beste voorbereiding overweldigd worden.”

Virale foto’s

Bekijk hier de 11 beelden uit Australië die de redactie samen met de foto aan het begin van dit artikel het meest indrukwekkend vindt:

Een dode koala op Kangaroo Island. Ⓒ EPA

De karkassen liggen over Kangaroo Island bezaaid. Ⓒ EPA

Een kangoeroe in New South Wales wordt in een rode gloed. Ⓒ AFP

Vrijwilliger Tracy Dodd heeft een kangoeroe gezwachteld vanwege verwondingen aan de benen. Ⓒ REUTERS

Het karkas van een kangoeroe in een hek. Mogelijk kwam het dier vast te zitten toen het wilde vluchten voor het vuur, maar niet verder kwam. Ⓒ EPA

Een koala langs de kant van de weg. Ⓒ EPA

Om, tot slot, een indruk te geven van hoe allesverwoestend de branden zijn: een verkoold karkas van een kangoeroe op het eiland. Niets in de omgeving is gespaard. Ⓒ EPA