Poetin beperkt vrijheid van meningsuiting verder

Begin maart was al een verbod afgekondigd op het verspreiden van „leugens” over het Russische leger, met dezelfde maximale straf. De maatregelen komen tijdens de bloedige Russische invasie in buurland Oekraïne, die volgens het Poetin-regime niet oorlog mag worden genoemd, maar „speciale militaire operatie” heet.

De nieuwe wet is het jongste onderdrukkende wapen om de informatie over het Russische offensief in Oekraïne te controleren, stellen waarnemers. Het is niet meer toegestaan in het openbaar „opzettelijk” valse informatie te verspreiden „onder het mom van betrouwbare informatie” over de activiteiten van Russische staatsorganen buiten Russisch grondgebied.