Slapeloze nachten nadat katten uit kattenhotel ontsnapten: ’Een hel’

BENNINGBROEK - „Ik leef in een hel”, zegt Saskia (70). Zij is de eigenaar van kattenhotel Bollie in Benningbroek. Zes katten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag uit het hotel ontsnapt. Hoe het incident kon gebeuren, is een groot vraagteken.

Kater Chiel Ⓒ Foto aangeleverd.