Nederlandse drugsvluchteling opgepakt en veroordeeld in Ierland

Dat melden media in Ierland. De 52-jarige Ali Adnan D. was vanuit Turkije naar ons land gevlucht, omdat hij daar was veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar. Hij was door de Turkse rechter schuldig bevonden aan de smokkel van 59 kilo heroïne.

D. slaagde erin Turkije te verlaten en leefde jaren in ons land, totdat hij ineens in Ierland opdook. In augustus vorig jaar werd de politie getipt over een auto met inzittenden die naar een b&b-accommodatie reed nabij Dublin.

Valse naam

D. bleek daar te verblijven, en werd staande gehouden. Hij gaf een valse naam op en een woonadres in Nederland. Naderhand achterhaalde de politie zijn ware identiteit en werd duidelijk dat hij werd gezocht vanwege een eerdere veroordeling.

Agenten gingen opnieuw naar de accommodatie, arresteerden D. en doorzochten de woning. Ze vonden heroïne in samengeperste pakketjes in een koffer, met een geschatte straatwaarde waarde van bijna een miljoen euro.

Doodsbang

D. beweerde in eerste instantie dat de drugs van zijn huisgenoot waren en dat hij zich tegen hem had beklaagd over de verdovende middelen, maar dat de medebewoner dreigde hem te verlinken. Later bekende hij alsnog, en verklaarde hij doodsbang te zijn voor de Turkse cel als hij alsnog wordt uitgeleverd.

In een b&b-accommodatie onder de rook van Dublin liep de Nederlandse drugsdealer uiteindelijk tegen de lamp. Ⓒ 123RF

In Amsterdam werd vrijwel tegelijkertijd een 40-jarige Ierse man gearresteerd bij wie voor meer dan een miljoen euro aan drugs in beslag werd genomen.

Het onderzoek naar de man – dat losstaat van de gearresteerde D. in Dublin – maakte deel uit van een gezamenlijke operatie van de Nederlandse politie en Ierse politie-eenheden.

Grootschalige cocaïnehandel

De operatie was gericht tegen een georganiseerde misdaadgroep met een aantal Ierse staatsburgers, waarvan wordt vermoed dat zij betrokken zijn bij de grootschalige handel in cocaïne van Nederland naar Ierland.

De Nederlandse politie vond tijdens een huiszoeking in een pand in Amsterdam 16 kilo cocaïne. De Ier zit nog vast. „De operatie toont aan dat succes kan worden bereikt door samenwerking met onze internationale partners”, zei de Ierse commissaris O’Driscoll. „Door samen te werken kunnen we transnationale georganiseerde misdaadgroepen effectief aanpakken.”