Grote brand in botenloods in Den Haag

Ⓒ District8

DEN HAAG - In een botenloods aan de Binckhorstlaan in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een zeer grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder staan er ongeveer honderd plezierjachten in de loods. Er komt veel rook vrij en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende panden.