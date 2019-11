Melding om ’kaping’ door blunder aan boord vliegtuig Schiphol

De bemanning en passagiers van het vliegtuig waar zich een ’verdachte situatie’ afspeelde, zijn veilig van boord gehaald. Dat laat de Koninklijke Marechaussee weten op Twitter.

Het incident deed zich voor in een vliegtuig dat bij een D-gate zou staan, nog vóór opstijgen, vermoedelijk tijdens het boarden. Meerdere bronnen, ook uit de luchtvaartsector, zeiden dat er vanuit het vliegtuig melding was gemaakt van een ’kaping’. Dat gaat doorgaans via bepaalde knoppen die worden ingedrukt.

Dat lijkt te kloppen. Een bron meldt aan De Telegraaf dat de gezagvoerder ’aan een stagiair wilde uitleggen wat alle codes betekenen’. Vervolgens werd ’per ongeluk daadwerkelijk op de knop gedrukt’. Air Europa geeft op Twitter toe dat er een fout is gemaakt. ’Vals alarm’, meldt het bedrijf. „Er is per ongeluk een waarschuwing geactiveerd die protocollen voor kapingen activeert”, bevestigt Air Europa. „Het spijt ons.”

Inmiddels zijn passagiers en luchtvaartpersoneel van boord gehaald, zo meldt de Marechaussee. In politiek Den Haag ging men ook al enige tijd uit van vals alarm, zo meldt een bron.

Het gebeuren leidde tot enig tumult onder passagiers, hoewel van chaos geen sprake was. „Iedereen die bij de afgesloten D-gate stond te wachten moest daar weg”, liet iemand weten aan De Telegraaf. „Er wordt gezegd dat het een tijdje kan duren”, aldus een ander.

Madrid

Het zou om een vlucht gaan naar Madrid, met vluchtnummer UX 1094, zo melden meerdere bronnen, waaronder luchthavenpersoneel. Op sociale media worden foto’s gedeeld waarop Schiphol meldt dat die vlucht ’vertraagd’ is. Dat het inderdaad om dat toestel gaat, is niet bevestigd.

„Bij onze vlucht mochten we niet uitstappen via de slurf naar de gate, maar we werden met de bus ergens anders afgezet. Men sprak van een ontruiming op de interne radio”, laat iemand op sociale media weten.

De woordvoering ligt bij de Marechaussee. Een woordvoerder kan nog niet aangeven wat er precies aan de hand was.

Een vergadering in de Tweede Kamer is stilgelegd, zien parlementair journalisten van De Telegraaf. „Minister Grapperhaus heeft andere zaken aan zijn hoofd”, wordt gemeld. Premier Rutte houdt momenteel een betoog over stikstof in Overijssel en meldde dat hij ’er iets aan de hand is op Schiphol, ik hoop dat ik niet eerder weg moet”, zo meldt een RTL-journalist ter plaatse.

Ambulances

Hulpdiensten hadden een zogenoemde Grip 3-melding afgegeven. Dat gebeurt bij ’een incident of ernstige gebeurtenis met grote gevolgen voor de bevolking’. Mensen ter plaatse meldden dat zeer veel hulpdiensten waren uitgerukt, en ambulances met sirenes langskwamen.

Meerdere ambulances zijn inderdaad ingeschakeld, net als de GGD, en de ’Directeur Publieke Gezondheid’ van de GGD en GHOR. Ook zouden meerdere gates zouden zijn. Op Schiphol is een gebied afgezet, is te zien op foto’s.

