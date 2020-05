Koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangekomen in Paleis op de Dam

Zij zullen op de Dam samen met premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité, om 20.00 uur twee minuten stilte houden tijdens de Nationale Dodenherdenking.

Het koningspaar legt ook een krans. De koning houdt een toespraak, wat nog nooit eerder door een staatshoofd is gedaan op 4 mei. Willem-Alexander doet dat nu wel, omdat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

De Dam is afgesloten voor het publiek.