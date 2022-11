Honderdduizenden euro's in beslag bij doorzoekingen regio Utrecht

CULEMBORG - De politie heeft zondag een 48-jarige man uit Culemborg aangehouden op verdenking van witwassen en grootschalige handel in verdovende middelen. Bij doorzoekingen in huizen en bedrijfspanden in Utrecht, Nieuwegein en Culemborg werden honderdduizenden euro’s contant geld, verdovende middelen, een vuurwapen en meerdere auto’s in beslag genomen, meldt de politie maandag.