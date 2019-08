Schotse ex-premier krijgt geld na ’seksonderzoek’

Vorig jaar beschuldigden twee ambtenaren de ex-premier van seksuele intimidatie vijf jaar eerder. Salmond bestrijdt alle aantijgingen.

Eind augustus vorig jaar startte Salmond een crowdfunding-actie om geld in te zamelen om voor de rechter aan te tonen dat het onderzoek tegen hem oneerlijk was. Hij had in slechts twee dagen tijd een heleboel geld ingezameld en begin dit jaar oordeelde de rechter dat hij inderdaad door de overheid oneerlijk is behandeld in dit onderzoek.

De 64-jarige Salmond was 20 jaar lang de leider van de Schotse Nationale Partij (SNP) en van 2007 tot 2014 de premier van Schotland.