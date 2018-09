Burgemeester Van der Laan haalt uit naar brandweer

Er moet veel meer gebeuren aan preventie tijdens werktijd, bijvoorbeeld door spuitgasten die ’s avonds in 24-uursdiensten werken. „Als je in een 24-uurs dienst zit, zul je in een deel van de tijd ook gewoon de boer op moeten en bewoners uitleggen dat ze een brandmelder moeten nemen.”

Aangenomen om uit te rukken

Een bezoek aan Engeland, waar brandweermannen in vol ornaat bij mensen aanbellen om het nut en de noodzaak van brandmelders uit te leggen, bracht hem op gedachte daar ook in Amsterdam veel meer op te hameren. „Het is gebeurd dat een brandweerman zei: ’wij willen die preventiemaatregelen helemaal niet. Wij zijn aangenomen om uit te rukken.’”, aldus Van der Laan, die daardoor zichtbaar geschokt was. „Dat is de wereld op z’n kop. Brandveiligheid staat op nummer één.” Hij wil dat de productiviteit van de brandweermannen omhoog gaat.

22 dagen per maand vrij

In de raadszaal was ook brandweercommandant Leen Schaap aanwezig. Hij stuitte op een bijzondere cultuur. „De eerste dag was ik in de kazerne om kennis te maken. De club brandweermannen koos ervoor mij niet te willen zien. Ik stond daar alleen in de kazerne. Dan kom je kennis maken!” Binnen een week kreeg hij een brief dat hij inderdaad niet welkom was. „Die cultuur is doorbroken, want ik accepteer dat niet.” Over de 24-uursdiensten is hij duidelijk. „Zij zijn 22 dagen per maand vrij.”

Afrekenen met ’cultuur’

„Als je maar acht dagen per maand hoeft te werken, is het aantrekkelijk om er een tweede baan bij te nemen”, zei hij. Schaap leek af te willen rekenen met de ’cultuur’ bij de brandweer. „Discriminatie, racisme maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag (pesten) is wellicht niet aan de orde van de dag, maar het komt wel heel veel voor”, meldde hij. Hij zegt ’recht door zee’ te willen gaan en heeft meer oog voor diversiteit. „Op de vijfhonderd brandweermannen heb ik nu vijf vrouwen”, aldus Schaap.