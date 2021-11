Slachtoffer schietpartij Heerlen overleden

De man werd rond 22.40 uur neergeschoten in zijn woning aan de Elandstraat en is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondagochtend overleed.

In de woning van het slachtoffer bevonden zich meer mensen. Zij raakten niet gewond en zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog niet bekend.