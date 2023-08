Zwaargewonde bij aanrijding Groningen, betrokken auto rijdt door

GRONINGEN - Een autobestuurder is zondagochtend na een aanrijding op de Kraneweg in Groningen met waarschijnlijk een fietser doorgereden en heeft het slachtoffer daarmee zwaargewond achtergelaten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.

Ambulances op de plek van het ongeval. Ⓒ Venema Media