Politie Brabant pakt 47 mensen op in groot onderzoek Whatsapp-fraude

De leeftijden van de mensen die zijn opgepakt lopen uiteen van 14 tot 62 jaar, waarbij de grootste groep uit jeugdigen bestaat. „Daarnaast zijn, in diverse lopende onderzoeken, nog eens 10 verdachten in beeld waarbij zeker nog aanhoudingen zullen gaan volgen”, meldt de politie.

Geldezels

Bijna alle verdachten zijn volgens de politie kwetsbare personen. Omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met bewindvoering, schulden, verslaving of (jeugd)hulpverlening. Zij worden overgehaald om hun bankrekening beschikbaar te stellen voor deze vorm van criminaliteit. „Het is een specifieke groep jongeren die zeer gemakkelijk over te halen zijn om hun bankrekening beschikbaar te stellen. Om zelf buiten beeld te blijven, misbruiken criminelen de betaalrekeningen van anderen. Er worden hiervoor zogeheten geldezels geronseld. Vaak wordt via social media de vraag gesteld of ze snel geld willen verdienen, en of ze even kunnen ’helpen’ bij het pinnen.”