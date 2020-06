Trump vindt gouverneurs zwak: ’Jullie moeten domineren’

„Jullie moeten domineren. Als je niet domineert, verspil je je tijd. Dan lopen ze over je heen”, zou Trump de gouverneurs hebben voorgehouden. „Jullie zien er straks uit als een stelletje hufters. Je moet domineren.”

De president stelde volgens CBS, dat een geluidsopname van het gesprek bemachtigde, dat links-radicalen verantwoordelijk zijn voor het geweld. Hij zei ook dat dergelijk geweld al eerder is voorgekomen. „En het is alleen succesvol als je zwak bent. En de meesten van jullie zijn ook zwak.”

Trump sprak ook over de situatie in Washington, waar het eerder onrustig was bij het Witte Huis. „Washington was heel goed onder controle. Maar we gaan het nog veel meer onder controle krijgen”, zei hij. „We gaan er duizenden mensen bijhalen. We gaan heel, heel hard optreden.”

De president zou betogers hebben omschreven als „terroristen” en riep de gouverneurs op ze te laten oppakken. Hij zou de bestuurders ook hebben aangespoord om vaker gebruik te maken van de Nationale Garde en andere delen van de strijdkrachten.

Gourverneur NY wil nationaal verbod op nekklem

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York Andrew Cuomo wil dat er een verbod komt op het gebruik van de nekklem door de politie. Hij doet die uitspraken maandag een week nadat George Floyd in Minneapolis overleed na een langdurige nekklem met een knie van een agent.

„Het is niet genoeg om naar buiten te gaan en te zeggen dat je boos en gefrustreerd bent”, aldus de gouverneur. „De demonstranten hebben een punt, maar wij moeten zorgen voor positieve veranderingen.” Cuomo noemde de dood van Floyd niet alleen een fout van de politie, maar ook discriminatie. „Het is racisme, het is fundamentele ongelijkheid en onrecht.”

Cuomo gaat nog overleggen met Bill de Blasio, burgemeester van New York, over het instellen van een avondklok. Zo moet worden voorkomen dat er in de avond rellen kunnen plaatsvinden.