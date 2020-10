Halsema: ’Ik wens u geduld, moed en sterkte’

„De nieuwe maatregelen om het virus in te dammen zijn voor ons allemaal een pijnlijke stap terug, maar er is er geen andere keuze. We moeten namelijk alles op alles zetten om te voorkomen dat weer veel, vooral oudere en kwetsbare stadsgenoten, heel ziek worden of zelfs komen te overlijden”, zegt Halsema.

Ze zegt te begrijpen dat het niet meevalt en dat er veel emoties loskomen: „Twijfel, verdriet, frustratie, soms woede. Die emoties zijn begrijpelijk. Na de lockdown in het voorjaar moeten we het nu allemaal nog een keer meemaken, en misschien niet eens voor de laatste keer. Dat is soms om moedeloos van te worden.”

„Maar juist nu moeten we proberen sterk te zijn, de moed erin te houden en elkaar te steunen. We willen zo snel mogelijk ons normale leven terug, en we willen ook onze stad terug: die vrije, bruisende plek waar we elkaar ontmoeten. Daarom moeten we volhouden, ook al is dat niet makkelijk. Ik wens u veel geduld, moed en sterkte”, aldus de bemoedigende woorden van de burgemeester.

Amsterdam is momenteel de grootste coronabrandhaard van Nederland.