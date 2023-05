Rotterdam kleurt rood-wit: ’Super emotioneel’

„Walk on, walk on. With hope in your heart. And you never walk alone.” Het lijflied van Feyenoord galmt over het Stadhuisplein, uit volle borst meegezongen door zo’n 7500 supporters. Het ’Feyenoordplein van Rotterdam’ is deze middag de plek waar – buiten het stadion om – de meeste supporters bij elkaar komen om te feesten, zelfs al ruim voor het landskampioenschap binnen is.

Vanwege de enorme drukte roept de gemeente mensen op niet meer naar het Stadhuisplein te komen om naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles te kijken.

"Na de geboorte van mijn kinderen staat dit bovenaan"

„Nou, die titel is wel zeker hoor!”, glundert Edwin Helsemans, terwijl hij een schaal met ’Kampioen van Nederland 2022-2023’ de lucht in zwiept. „Ik heb veel mooie dingen meegemaakt in mijn leven, maar dit is wel van buitencategorie. Na de geboorte van mijn kinderen staat dit bovenaan. Feyenoord is mijn tweede familie.”

In 2017, toen Feyenoord voor het laatst kampioen werd, was Helsemans er ook bij. „Ik wil niet zeggen dat het nu normaal geworden is, maar er zit wel steeds minder lang tussen”, glimlacht de Rotterdammer, die hoopt dat het kampioenschap een jaarlijks terugkerend iets wordt.

„Destijds zat er echt wel een lading op; we waren toen achttien jaar geen kampioen geweest. In de stad merkte je dat er veel meer spanning was. Mede doordat Feyenoord in januari al bovenaan stond, sluipt het idee van weer een kampioenschap er toch stiekem in. En ook als ik naar ons team kijk, dan denk ik: dat komt wel goed.”

Edwin Helsemans (tweede van rechts): „ Na de geboorte van mijn kinderen staat dit bovenaan.” Ⓒ Rene Oudshoorn

Naar het café

Ook buiten het Stadhuisplein staat alles in teken van het mogelijke kampioenschap. Aan de foodtruck van de loempiaboer hangt een sjaal en uit de boxen klinkt rond 14.00 uur ’s middags al ’Super Feyenoord, you make us happy’.

Alle feestjes in de stad zijn afgesloten met zwarte hekken die buitenstaanders vrijwel al het zicht ontnemen. Heb je geen kaartje voor één van de festiviteiten, dan moet je het doen met de muziek die op de achtergrond nadreunt, of zoals Mike Lombaarts en zijn 8-jarige zoontje Keano doen, een café in de buurt opzoeken.

Feyenoord-moeders

„We komen helemaal uit Den Bosch hiervoor. Keano is te jong voor het feest op het plein, maar we hebben wel een kroegje gevonden waar we straks kunnen kijken. Want we wilden op deze mooie dag hoe dan ook in Rotterdam zijn. En morgen weer”, glundert Lombaarts, die even in het midden laat of de jonge Keano een studiedag heeft, of stiekem opneemt.

Net als in 2017 vindt de kampioenswedstrijd plaats op Moederdag. De Feyenoord-moeders worden dan ook deze dag niet vergeten. „De vorige keer was mijn moeder net een jaar overleden. Zij was onwijs fan van de club, dus dat was super emotioneel. Nu is het weer Moederdag, wat toch wel bijzonder is.”

Mike Lombaarts met zoontje Keano en vriend ’Pinkie’. Ⓒ Rene Oudshoorn

„Vanmorgen ben ik nog bij haar geweest en heb ik een vaantje van Feyenoord op haar graf gehangen. Hopelijk kan ik de tranen vandaag bedwingen”, vertelt Frank Op den Dries, die samen met zijn vader Marinus vanuit Nijverdal het ruim twee uur durende ritje in de trein heeft gemaakt, speciaal om hun club te vieren. „We zaten in de stiltecoupé, maar die was niet zo stil”, lacht hij.

Hofpleinfontein gereinigd

Ook niet zo stil is de Hofpleinfontein, die de gemeente Rotterdam speciaal heeft gereinigd en ontdaan van objecten waaraan mensen zich zouden kunnen verwonden. „Nu zitten we ervoor, maar als we kampioen worden dan gaan de schoentjes wel uit hoor”, meent Op den Dries.

Daar zijn een groep dames uit Noordijk het mee eens. „Nadat we de titel binnen hebben, vieren we een feestje op het Stadhuisplein en nemen we uiteraard een duik in de fontein”, aldus Cindy de Klerk, die uitlegt waar haar liefde voor de club vandaan komt: „Mijn vader is diehard fan en daarom wij ook. Hij zit in het stadion, zijn drie dochters zijn hier. Hartstikke trots is hij.”