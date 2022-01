Nieuwe informatie in cold case: vermoorde oma Diepenbrock had grote som geld in huis

Binnenland

Holleeder haalt in allerlaatste woord nog één keer uit naar zus Astrid

Hij heeft getwijfeld over de vraag of hij naar het hof in Amsterdam moest stappen na zijn veroordeling tot levenslang voor het uitlokken van vijf moorden. Maar hij is blij dat hij het heeft gedaan, zei Willem Holleeder vrijdag tijdens de laatste dag van zijn strafzaak in hoger beroep.