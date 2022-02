VS: 10 miljoen dollar voor tips over IS-leider

Buitenland

VS: nieuwe leider Islamitische Staat omgekomen na aanval in Syrië

De nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is uitgeschakeld. Dat meldt het Witte Huis. Hij zou zichzelf hebben opgeblazen toen special forces van het Amerikaanse leger hem vannacht opzochten in Syrië. President Joe Biden sprak in een toespraak over een daad van „wanhopige lafhei...