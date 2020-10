Overal in Nederland staat het erfgoed van Philips

Een werknemer is bezig met tl-buizen in 1961, toen Philips vooral nog als ’gloeilampenspecialist’ te boek stond. Ⓒ Getty Images

129 jaar nadat Gerard Philips aan de Eindhovense Emmasingel de Philips & Co. gloeilampenfabriek oprichtte, zijn de sporen van het bedrijf nog alom aanwezig in het vaderlandse industriële landschap. Letterlijk, wordt duidelijk in het nieuwe boek Philips in Nederland, waarin wordt stilgestaan bij tientallen oude Philips-fabrieken verspreid over het land.