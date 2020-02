Gisteren hebben we met zijn allen Erik van Bruggen herdacht die op vrijdag 14 februari is overleden. In een vol Paradiso zaten vrienden, kennissen, leermeesters en discipelen van Erik. Mensen van brutaal links tot brutaal rechts. Want het was Erik, die herdacht werd. Een sociaaldemocraat die niet discrimineerde op politieke kleur. Als hij maar wat van je kon opsteken of liever nog, jij van hem.