Woke houdt universiteiten in zijn greep: ’Gelukkig neemt het verzet toe’

Historicus, politicoloog en auteur Coen de Jong: „Wie het met woke oneens is, wordt als de vijand gezien.” Ⓒ Rias Immink

Maastricht - Een hoogoplopend conflict op de Universiteit Maastricht over het gebruik van de term ’vrouw’ roept de vraag op wat de invloed van de woke ideologie is in het hoger onderwijs. „Het verzet tegen woke neemt toe.” De universiteit wil een ’adempauze’.