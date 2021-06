Ex-parlementsvoorzitter John Bercow stapt over naar Labour

Bercow zegt dat hij de Conservatieve partij tegenwoordig ziet als „reactionair, populistisch, nationalistisch en soms zelfs als xenofoob.” Om die reden is hij enkele weken geleden lid geworden van Labour, in navolging van zijn vrouw Sally. De opmerkelijke overstap is hem ingegeven door de wens de regering-Johnson naar huis te sturen.

„Mijn motieven zijn streven naar gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en internationalisme. Dat zijn de kenmerken van Labour. Mijn conclusie is dat de huidige regering aan vervanging toe is. Het enige vehikel dat dat doel kan verwezenlijken is de Labour-partij. Een andere geloofwaardige optie is er niet.”

’Uitermate beschamend’

Volgens Bercow is Johnson ondanks zijn beloftes helemaal niet bezig met nivellering en interesseren de Britten met minder privileges dan hijzelf hem geen zier. „Hij is een succesvolle campagnevoerder maar een waardeloze bestuurder.” Het besluit te beknotten op de internationale hulpverlening omschrijft hij zelfs als „uitermate beschamend.”

Bercow trad in 2019 na tien jaar terug als ’speaker’ van het House of Commons. In tegenstelling tot veel voorgangers kreeg hij vervolgens geen zetel aangeboden in het House of Lords, het Britse Hogerhuis. De sociaaldemocraten hebben hem die positie ook niet in het vooruitzicht gesteld en hij heeft er zeker niet zelf om gevraagd.