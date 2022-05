’Nieuwe IS-baas gearresteerd in Turkije’

Tijdens een geheime grote operatie van de Turkse politie vorige week werd de woning van de terreurleider ontdekt, waarna hij zou zijn ondervraagd door een team van experts van IS en de geheime dienst, zo stelt OdaTV. Er heeft geen vuurgevecht plaatsgevonden. De Turkse politie hield zijn huis al een tijdje in de gaten. De arrestatie zou een belangrijke slag zijn in de strijd tegen IS. Er is nog geen officiële bevestiging van gekomen.

De voorganger van Abu al Hassan al-Quaryshi werd gedood tijdens een militaire operatie van de VS op 3 februari dit jaar in Syrië. Eerder stierf de IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi tijdens een militaire operatie van de VS in oktober 2019. Het zou nu voor het eerst zijn dat een leider van IS levend wordt opgepakt en gearresteerd.

De Turkse president Erdogan is op de hoogte gebracht van de arrestatie. Verwacht wordt dat hij in één van de komende dagen meer over de arrestatie en de strijd tegen het terrorisme zal vertellen. In Turkije hebben verscheidene terroristische aanslagen door IS plaatsgevonden. De grootste aanslag was op 10 oktober 2015 tijdens een Koerdische demonstratie in Ankara, waarbij ruim honderd slachtoffers vielen.