Zwangere Nederlandse vast in Zuid-Afrika: ‘Ik smeek om terug te mogen vliegen’

KAAPSTAD - Marianne Kunz uit Middelburg is hoogzwanger en wil dolgraag naar Nederland om te bevallen. Ze zit echter al maanden vast in Zuid-Afrika. ,,Omdat ik en mijn Zuid-Afrikaanse man Heinrich hier corona hadden opgelopen, testen we nog steeds positief. We hebben echter geen symptomen en zijn niet meer besmettelijk. Toch kunnen we niet naar huis vliegen. Ik smeek om hulp.”