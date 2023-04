Dodelijk slachtoffer treinbotsing Voorschoten werkte voor BAM

Aan boord van de ontspoorde nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag bevonden zich zo’n vijftig passagiers, zegt een NS-woordvoerder. Twee zwaargewonde patiënten zijn naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, vijf andere gewonden zijn naar het Alrijne Ziekenhuis in Leiden vervoerd. Over de aard van hun verwondingen is vooralsnog niets bekend. Zo’n twintig anderen die ook gewond zijn geraakt, werden ter plaatse behandeld, aldus de veiligheidsregio. Binnen een uur waren alle gewonden afgevoerd met ambulances. De NS-machinist ligt met botbreuken in het ziekenhuis. De conducteurs maken het volgens NS-directeur Wouter Koolmees naar omstandigheden goed.

Tien gewonden die naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht waren gebracht, zijn daar inmiddels weer weg. Vijf zijn overgebracht naar reguliere verpleegafdelingen van het UMC Utrecht en vijf andere gewonden mochten naar huis, laat een woordvoerster weten.

Het ongeluk gebeurde zo rond half vier vanmorgen. Hulpdiensten waren al snel massaal aanwezig, evenals onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Binnen twee uur waren alle passagiers vertrokken en kon de locatie veilig worden gesteld. Momenteel zijn de hulpdiensten druk met zowel een onderzoek naar de specifieke toedracht als met een strafrechtelijk onderzoek. Het voorste deel van de trein is in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand, zo meldde de brandweer op de persconferentie in de ochtend na het ongeluk.

Een woordvoerder van ProRail liet aan De Telegraaf weten: ,,Twee treinen zijn tegen een bouwkraan gebotst. Dat dit goed mis is gegaan, is duidelijk. Maar wat, daar is het nog te vroeg voor. Topprioriteit van het onderzoek is wat is hier precies misgegaan. Over de slachtoffers kunnen we nu nog niets zeggen.” De woordvoerder zei daarnaast dat het onderzoek prioriteit heeft en dat zal tijd nodig hebben. ,,Het herstellen van de leiding en het spoor zal zeker even gaan duren. Het is volstrekt onduidelijk wanneer hier weer treinen kunnen rijden. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het belangrijke traject dat nu uit de planning is.”

Bij de botsing zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Directeur van de NS Wouter Koolmees is „geschokt” over het treinongeluk. Hij zegt dat er „degelijk onderzoek” gedaan moet worden naar het ongeluk. „Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is.”

Burgemeester Nadine Stemerdink van Voorschoten laat weten: „Dit is een ongelooflijk tragisch ongeval. Ik leef mee met de slachtoffers. Helaas is er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren. Mijn gedachten gaan uit naar alle familie en vrienden van de mensen die hierbij zijn betrokken.”

Het koningspaar laat weten in gedachten bij de slachtoffers van het treinongeluk te zijn. „Met onze gedachten zijn wij bij de slachtoffers van het treinongeluk bij Voorschoten en hun familie. Velen verkeren nu in angst en onzekerheid. Wij leven intens met hen allen mee.” KoningWillem-Alexander bracht in de loop van de ochtend een bezoek aan de rampplek.

Premier Mark Rutte spreekt van een „vreselijk treinongeluk bij Voorschoten.” In een bericht op Twitter laat hij weten dat zijn gedachten bij de nabestaanden en bij alle slachtoffers zijn. „Ik wens hen alle sterkte..”

Op het nabij gelegen speelktuintje aan de Hettema-dreef is een tent opgezet voor de hulpdiensten.

