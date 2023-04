Meerdere zwaargewonden bij treinongeluk Voorschoten

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

Voorschoten - Aan boord van de ontspoorde nachttrein die dinsdagochtend vroeg vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag, bevonden zich zo'n vijftig passagiers, zegt een NS-woordvoerder. Het voorste deel van de trein is in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand, die inmiddels volgens een fotograaf ter plaatse is geblust. Er zaten tenminste 50 reizigers in de trein.