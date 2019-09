Tot 13 jaar cel voor Nederlandse plofkrakers in België

De bende, negen mannen en een vrouw, pleegde vorig jaar tussen mei en augustus zes plofkraken. De buit bedroeg in totaal ruim 800.000 euro. Een deel van het geld was onbruikbaar door opengebarsten verfpatronen.

Eén verdachte heeft bekennende verklaringen afgelegd. Anderen zeiden alleen een vluchtauto of materieel te hebben geleverd. Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar geëist tegen de twee kopstukken. Mede omdat bendeleden veroordelingen in Nederland op hun naam hadden staan, eiste de aanklager forse straffen.

De filialen raakten zwaar beschadigd. Een aantal bankkantoren waarop de bende het had gemunt was gevestigd in woonblokken. Bewoners liepen gevaar door de ravage die plofkraken kunnen aanrichten. De verdachten mochten volgens de rechtbank van geluk spreken dat er geen gewonden of doden zijn gevallen.