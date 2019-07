Man haalt politie met 200 km per uur in

De patrouille schakelde een motorrijder in om de automobilist te achterhalen en staande te houden. Daarbij bleek de bestuurder zich volgens de politie opvallend te gedragen. Een speekseltest leerde dat de man cocaïne in zijn bloed had. Ook wees een blaastest uit dat hij behoorlijk wat alcohol achter de kiezen had. Er is een bloedtest van de man genomen die duidelijk moet maken hoeveel alcohol hij precies had gedronken.

