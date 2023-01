Palestijnen boos om bezoek Israëlische minister aan Tempelberg

Op beelden is te zien dat Ben-Gvir onder zware beveiliging rondloopt op het terrein. Binnen de islam geldt het terrein, bekend als de Haram al-Sharif en waar de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee staan, als een van de heiligste plekken, na Mekka en Medina. Maar het gebied is ook de heiligste plaats voor de joden, die het als de Tempelberg kennen en waar vroeger de joodse Tempel stond. De Klaagmuur is een overblijfsel van die Tempel.

Op dit moment is het alleen voor moslims toegestaan om op het terrein te bidden, maar Ben-Gvir wil dat mogelijk veranderen. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt zijn bezoek en ziet het als „provocatie en gevaarlijke escalatie van het conflict.” Ben-Gvir vindt dat ook joden daar hun geloof moeten kunnen uitoefenen en zegt dat zijn regering „niet zal zwichten voor de dreigingen van Hamas.” De terreurorganisatie Hamas dreigde voor het bezoek al met geweld.

Omstreden

Het bezoek van de minister is niet alleen onder Palestijnen omstreden. De belangrijkste rabbijnen zijn geen voorstander van een aanpassing van de regels in op de Tempelberg en de Israëlische oud-premier Yair Lapid had al gewaarschuwd dat een bezoek aan het terrein tot nieuw geweld zou kunnen leiden.

Ben-Gvir, leider van een rechts-nationalistische partij, is sinds een paar dagen de minister van Veiligheid in de nieuwe regering van premier Netanyahu. Ben-Gvir bezocht de Tempelberg al een aantal keer als parlementariër, maar nu hij minister is, zorgt dit voor meer woede bij de Palestijnen.