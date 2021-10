EMA buigt zich over boosterprik Moderna

Premium Binnenland

’Niets is erger dan dure pillen op de plank te laten liggen tot houdbaarheid verstrijkt’

Ieder jaar geven meer geld uit aan zorg. Inmiddels zijn we de grens van honderd miljard euro al ruim gepasseerd, en dat bedrag loopt angstwekkend snel op. Iedereen wordt ouder en gebruikt zodoende ook steeds meer medicijnen. Afgelopen jaar gaven we alleen al aan pillen 5,8 miljard euro uit. In de Te...