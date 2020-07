De arrestatie van de Nederlander vond begin dit jaar al plaats. Ⓒ Guardia Civil

ALICANTE - Een 49-jarige Nederlander is in Spanje gearresteerd nadat hij was betrokken bij een beroving die uit de hand liep, en die de dood van het vrouwelijke slachtoffer tot gevolg had. De man zit inmiddels vast in een Spaanse cel.