Nadat man (44) stierf is nu ook kindje (6) overleden door val in vijver België

De twee broers uit Tubize waren donderdag omstreeks 16.00 uur aan het spelen bij een vijver nabij woonzorgcentrum Van Koekenbeek in Halle. De twee belandden in het water, waarna een man, Mohamed El Atmani, na hulpgeroep van andere kinderen in het water was gesprongen om hen te redden. Mohamed raakte echter bevangen door het koude water.

Een andere man die vervolgens ook het water insprong, haalde de veertiger en de jongen van 11 eruit, maar voor de veertiger kon geen hulp meer baten. De jongen van 11 was onderkoeld, maar overleefde het incident. Daarna kon ook zijn 6-jarige broer uit het water gehaald worden. Die jongen werd gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu alsnog overleden. Meer informatie wil het parket niet meedelen.

Vrijdag werd geconcludeerd dat er bij het tragische voorval geen sprake is geweest van geweld of kwade opzet: „We kunnen bevestigen dat dit een ongeval betreft door enkele spelende kinderen”, zei de Belgische parketwoordvoerster Carol Vercarre.