Man slaat ruiten in en valt zestiger aan die hond aan het uitlaten was

Het slachtoffer was zijn hond aan het uitlaten toen hij op de Talmastraat de verdachte tegenkwam. De man was aan het schreeuwen en sloeg onder meer de ruit in van een woning en van een auto. Hij had volgens de politie ook een mes bij zich.

„Op het moment dat de verdachte het slachtoffer ziet, komt hij direct op het slachtoffer af. Hij werkt de 68-jarige man naar de grond, waarna hij hem schopt en slaat”, aldus een politiebericht. De verdachte sloeg daarna op de vlucht. Toegesnelde agenten ontfermen zich over het slachtoffer. De verdachte bleek zich later in een woning aan de Van Swinderenhof op te houden. Hij is aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is behandeld en geopereerd aan zijn verwondingen. Op de locatie van het incident is zaterdagochtend onderzoek gedaan, waaronder sporenonderzoek. Er is met meerdere getuigen gesproken en de verdachte is gehoord. Waarom de verdachte de vernielingen pleegde en het slachtoffer heeft mishandeld is nog niet bekend. De politie is nog op zoek naar camerabeelden van het geweldsincident.

