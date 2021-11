Premium Financieel

Verzekeraars houden rekening met klimaat: schade door weer vaak niet gedekt

Schade door extreem weer wordt steeds moeilijker verzekerbaar. Zo lopen tot wel 1 miljoen huizen in Nederland het risico om te verzakken, maar is er geen verzekeraar meer waarbij je daarvoor terecht kunt. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag in een rapport.