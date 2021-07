Duitsland nog veel harder getroffen door kolkend water

Binnenland

LIVE | Dodental overstromingen in Duitsland loopt op tot 49, België 9

Zeker 42 mensen zijn om het leven gekomen door het noodweer in het westen van Duitsland. In Roosteren en omliggende dorpen zijn bewoners geëvacueerd. Het kabinet houdt donderdagavond crisisoverleg over de overstromingen in Limburg. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in dit liveblog.