Premium Het beste van De Telegraaf

Duitsers in grensregio snappen eigen coronaregels niet meer: ‘Bel Berlijn maar’

Door Jos Bouten Kopieer naar clipboard

Maria-Louisa Zalivani in Kaldenkirchen: „Bel Berlijn maar.” Ⓒ Lé Giesen

Venlo - Moet je vanaf zondag een mondkapje dragen in een Duitse winkel in de Euregio? Of gevaccineerd zijn om uit te kunnen eten? Niemand die het weet.