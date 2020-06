Slim apparaat soms dom: speciale wet moet uitkomst bieden

Bijna driekwart van de Nederlanders heeft inmiddels slimme apparaten in huis, maar die zijn soms gevoelig voor hackers. Ook omdat consumenten zelf onzorgvuldig met de apparaten omgaan en vergeten om de beveiligingsupdates uit te voeren of die zelfs uit hebben gezet. Ze vinden het gedoe of te veel tijd kosten, terwijl hackers op de loer liggen om in te breken op de apparaten.

Keijzer grijpt daarom in. Ze komt met een wet die verkopers verplicht om de beveiligingsupdates aan te blijven bieden. Daardoor is het voor mensen langer veilig om de slimme apparaten te gebruiken. Hoe lang de verkopers de updates moeten blijven aanbieden, hangt af van de kosten van een apparaat: hoe duurder, hoe langer de update-verplichting. De wet gaat overigens ook gelden voor streamingdiensten zoals Spotify of Netflix of games.

De wet sluit aan bij een campagne die de overheid eerder dit jaar al voerde om mensen te wijzen op de veiligheidsrisico’s van slimme apparaten. Keijzer: „Ik wil dat consumenten en ondernemers zichzelf beter beschermen tegen internetcriminelen. Maar alleen meer bewustzijn en het ook daadwerkelijk uitvoeren van updates is niet voldoende. Daarom gaat het kabinet nu wettelijk regelen dat verkopers verplicht worden om deze updates te verstrekken zolang je dat als consument mag verwachten.”

Minimumeisen

De staatssecretaris gaat zich daarnaast in Europa inzetten voor minimumeisen aan de fabrikanten van slimme apparaten. Daarmee wil ze voorkomen dat de makers al onveilige producten aanleveren.

„Zo kunnen onveilige slimme apparaten van de markt worden gehaald en geweerd”, zegt Keijzer. „Veel apparaten maken gebruik van slecht beveiligde verbindingen en standaardinstellingen die niet veilig zijn. En als je slimme apparaat kwetsbaar is, ben je dat als consument ook. Dus we werken niet alleen aan bewustzijn bij mensen, en aan extra bescherming door verkopers te verplichten om updates aan te bieden. We zorgen ook dat fabrikanten veiligere apparaten gaan maken.”