Biografie Bram Appel: ’Het Nederlandse voetbal is schatplichtig aan hem’

Door Roy Klopper

V.l.n.r. Bob Thomassen, Appels dochter Viviane en Martijn Schwillens Ⓒ Rias Immink

SITTARD - Na bewogen oorlogsjaren wordt Bram Appel een gewaardeerd international met een snoeihard schot. Een profcontract in Frankrijk kost hem in 1949 zijn plek in Oranje, waarin hij nooit meer terugkeert. Bijna 75 jaar na dato zijn er volgende week gesprekken in Zeist om de verloren centrumspits postuum te rehabiliteren.