Baudet en Wilders azen op scalp Rutte

Geert Wilders belooft weer fel van leer te trekken tegen premier Rutte. Ⓒ ANP

Den Haag - Premier Rutte moet vanavond tekst en uitleg geven in de Tweede Kamer over zijn bemoeienis met de eerste doorrekeningen van het klimaatakkoord. De minister-president was fel tegen de presentatie van deze cijfers voor Prinsjesdag. Uiteindelijk kwam de informatie eind september pas in de openbaarheid.