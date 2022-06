Premium Het beste van De Telegraaf

’Een man van 62 belagen, dat doe je toch niet?’ Dood conducteur schokt collega’s en reizigers: ’Hij deed gewoon zijn werk!’

Hilversum - Treinreizigers en collega’s op station Hilversum zijn onthutst door de dood van een 62-jarige conducteur die na een conflict in de trein met twee minderjarige zwartrijders onwel werd. Voor een vrouwelijke conducteur, die in Hilversum opstapt naar Utrecht, is het een onwerkelijke eerste dag van haar carrière bij de NS. „Vandaag ga ik officieel beginnen als conducteur. Ik weet heus wel waar ik aan begonnen ben, maar toch is dit een naar idee.”